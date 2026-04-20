Crollo Napoli tutti sotto accusa | Un disastro totale

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, arrivata a seguito di un pareggio con il Parma, si sono moltiplicate le prese di posizione critiche. Daniele Adani ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le numerose difficoltà incontrate in campo. Intanto, le autorità competenti stanno avviando verifiche e analisi sulle cause del crollo, con diversi soggetti sotto indagine.

La sconfitta del Napoli contro la Lazio, arrivata dopo il pareggio di Parma, continua a far rumore. Ne ha parlato ancora Daniele Adani, che non risparmia critiche feroci ad una squadra apparsa in grande difficoltà. L’opinionista Rai ha demolito la prestazione azzurra. Adani e l’analisi tattica: errori individuali e ritmo basso. L’ex difensore, intervenendo negli studi di ‘La Nuova Ds’, smonta la prova dei partenopei pezzo per pezzo. Non si tratta di una critica generica, ma di un’analisi precisa che parte dalla costruzione di gioco. Adani evidenzia come gli azzurri si posizionino correttamente in fase offensiva, eppure incappino in errori che compromettono tutto l’assetto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Crollo Napoli, tutti sotto accusa: “Un disastro totale” Notizie correlate Napoli, crollo totale al Maradona: un solo giocatore salva la facciaIl Maradona ospita una serata amara per la squadra partenopea, dove il netto 0-2 subito contro la Lazio evidenzia un divario tecnico quasi totale tra... Bastoni sotto accusa: la reazione dei tifosi dopo il disastro dell’Italia e il derby.Bastoni sotto accusa: la reazione dei tifosi dopo il disastro dell’Italia e il derby. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Crolla il Napoli contro la Lazio allo stadio Maradona; Serie A, 32ª giornata: l'Inter vince a Como e allunga sul Napoli frenato dal Parma. Crollo Milan; Repubblica - Napoli, prova disarmante con la Lazio: crollo totale, lo scudetto va a Milano; Il Napoli crolla in casa contro la Lazio: addio sogni scudetto. NAPOLI, NOTTE AMARA: LAZIO PADRONA E MARADONA CHE SI SVUOTA Un crollo che va oltre il risultato, una prestazione che lascia segni evidenti anche sugli spalti. Il Napoli cade contro la Lazio e lo fa nel modo peggiore: senza reazione, senza identità - facebook.com facebook Repubblica - #Napoli, prova disarmante con la #Lazio: crollo totale, lo #scudetto va a Milano x.com