Tornusciolo | Subito rimpatri efficaci

Il consigliere comunale della Lega ha presentato un ordine del giorno in risposta all’incidente di via Prile, affrontando le questioni di sicurezza e immigrazione. La proposta mira a promuovere rimpatri rapidi e efficaci, sottolineando la necessità di interventi immediati in seguito all’episodio. La discussione si inserisce nel quadro delle problematiche legate alla gestione dell’immigrazione e alla tutela della sicurezza pubblica.

GROSSETO Anche a seguito del gravissimo episodio di via Prile, su sicurezza e immigrazione fuori controllo il consigliere comunale della Lega Gino Tornusciolo (foto) ha presentato un ordine del giorno. "Quello che è accaduto a Grosseto è un fatto gravissimo che non può essere derubricato a semplice episodio di cronaca, ma rappresenta il segnale evidente di un problema più ampio che riguarda sicurezza e immigrazione". Con queste parole Tornusciolo annuncia la presentazione dell’ordine del giorno che chiede interventi urgenti al Governo. "Solo grazie al coraggio della vittima, al pronto intervento dei vicini – dimostrazione del forte senso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornusciolo: "Subito rimpatri efficaci" Notizie correlate Sì del Parlamento europeo al «modello Albania» per i migranti, esulta Meloni: «Rimpatri più efficaci, vince la linea dell’Italia»In Europa passa la linea dura di Giorgia Meloni sull’immigrazione, mentre si consolida l’alleanza tra popolari e destre europee. Stop al Besanino, i dem chiedono alternative efficaciIl Pd lombardo chiede soluzioni concrete in vista della sospensione della linea del Besanino per i lavori di Pedemontana.