stop al besanino i dem chiedono alternative efficaci

Il Partito Democratico in Lombardia chiede che si trovino subito alternative valide, dopo la decisione di sospendere il servizio sulla linea del Besanino per i lavori di Pedemontana. I democratici vogliono soluzioni concrete e rapide, per evitare disagi ai pendolari e mantenere collegamenti efficienti nella zona.

Il Pd lombardo chiede soluzioni concrete in vista della sospensione della linea del Besanino per i lavori di Pedemontana. La chiusura del tratto ferroviario tra Triuggio e Villasanta, prevista tra settembre 2026 e fine agosto 2027, rischia infatti di trasformarsi in un anno di disagi per i viaggiatori della S7 Milano-Lecco via Molteno. Dopo l’incontro di mercoledì scorso tra i sindaci e l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, i consiglieri regionali dem Gigi Ponti e Gian Mario Fragomeli sollecitano un cambio di passo. L’assessore ha confermato che, durante i cantieri, la linea sarà divisa in due tronconi, mantenendo l’orario attuale, ma con l’interruzione tra Villasanta e Triuggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È in arrivo la sospensione temporanea del servizio ferroviario del Besanino per almeno un anno, mentre i lavori di Pedemontana continuano.

Il traffico sulla Pontebbana evidenzia la necessità di soluzioni alternative all’uso dell’automobile.

