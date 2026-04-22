Tornerà il terrore di ‘Non aprite quella porta’ Curry Barker dirigerà il remake

Un nuovo capitolo del film horror diventato classico degli anni Settanta sta per essere realizzato. Curry Barker, regista noto per il suo lavoro in Obsession, sarà alla guida del progetto di remake di Non aprite quella porta. Il film sarà prodotto da A24, una delle case di produzione più attive nel settore. La produzione del film è in fase di avvio e si prevede che il progetto venga portato a termine nei prossimi mesi.

Curry Barker, il promettente regista di Obsession, continua la sua scalata al successo a Hollywood con un nuovo importante incarico: dirigere l’attesissimo reboot cinematografico di Non aprite quella porta, prodotto da A24. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo ambizioso progetto cinematografico. Tornerà ufficialmente il mondo malato e terrorizzante del film cult? Un progetto reale ma ancora top secret. Variety ha appreso in esclusiva che Barker sarà a capo del progetto, descritto dagli addetti ai lavori come una “rivisitazione” del classico horror del 1974 creato da Tobe Hooper e Kim Henkel. La visione di Barker per il celebre assassino Leatherface e il gruppo di giovani che terrorizza è ancora top secret.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tornerà il terrore di ‘Non aprite quella porta’. Curry Barker dirigerà il remake Notizie correlate Leatherface entra nel mondo A24: Curry Barker dirigerà il nuovo “Texas Chainsaw Massacre”Dopo aver ridefinito l’horror contemporaneo, A24 è pronta a mettere le mani su uno dei pilastri del genere slasher. Non aprite quella porta | A24 rivoluziona il franchise con una serie TV prodotta da Glen PowellIl rombo della motosega di Leatherface sta per tornare, ma questa volta in un formato del tutto inedito.