La saga di Leatherface torna sotto i riflettori con una novità sorpresa. Questa volta, il personaggio noto per il suo ruolo nel franchise horror si trasforma in una serie TV, prodotta da Glen Powell. Il ritorno di Leatherface promette scene intense e un’interpretazione tutta nuova, mentre i fan aspettano di scoprire come questa figura inquietante si inserirà in un formato diverso dal solito.

Il rombo della motosega di Leatherface sta per tornare, ma questa volta in un formato del tutto inedito. Dopo una serrata asta durata mesi ( qui il nostro precedente articolo sulle voci relative alla trattativa ), A24 si è aggiudicata i diritti di Non aprite quella porta ( The Texas Chainsaw Massacre ), con l’obiettivo di espandere l’universo creato da Tobe Hooper nel 1974 attraverso una serie TV. Il progetto vede il coinvolgimento di Glen Powell ( Top Gun: Maverick ) in veste di produttore esecutivo e la regia affidata a JT Mollner, il cineasta dietro il recente successo di The Long Walk. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Non aprite quella porta | A24 rivoluziona il franchise con una serie TV prodotta da Glen Powell

