Torna VitignoItalia Napoli celebra i 20 anni del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani

A Napoli si prepara il ritorno di VitignoItalia, l’evento dedicato ai vini e ai territori vitivinicoli italiani. Quest’anno si festeggiano i vent’anni del Salone, un appuntamento che da due decenni riunisce produttori, esperti e appassionati del settore enologico. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, portando in città una vasta selezione di aziende e degustazioni provenienti da diverse regioni italiane.

E’ il grande ritorno di VitignoItalia: Napoli si prepara a celebrare i vent’anni del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, un compleanno importante per quello che è riconosciuto come uno dei grandi eventi del panorama enologico nazionale. E lo fa in grande stile, con oltre 200 cantine e una qualificata selezione di realtà vitivinicole da tutto il Paese che si daranno appuntamento da domenica 17 a martedì 19 maggio alla Stazione Marittima di Napoli sul Molo Angioino. Un viaggio nel Pianeta Vino con un percorso enologico che vedrà protagonista più di 2000 etichette, tra produzioni territoriali e le denominazioni più rappresentative dello Stivale, offrendo uno spaccato completo della biodiversità dell’enologia tricolore.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate "Sorsi di Mare", nella Perla Verde oltre 300 operatori per il debutto del salone dei vini di RomagnaSi è chiusa con un’ampia partecipazione la prima edizione di Sorsi di Mare, il nuovo salone professionale dedicato ai vini DOP e IGP della Romagna... Prandini su export vini italiani: Supereremo difficoltà dei dazi Usa con la qualità dei prodotti – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "La capacità imprenditoriale del settore vitivinicolo del nostro Paese è straordinaria ed emerge con tutta la...