Torna Mourinho il presidente ha già preso la decisione

Dopo un periodo di lontananza, Mourinho si prepara a tornare sulla panchina di una squadra di calcio. Secondo fonti vicine alla società, il presidente ha già comunicato la decisione di affidargli nuovamente il ruolo di allenatore. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre le trattative sono in fase avanzata. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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