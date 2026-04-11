Il Napoli si prepara a sfidare il Parma in trasferta, con l'obiettivo di allontanare il Milan in classifica e avvicinarsi alla vetta. La formazione partenopea si allena con l'incognita Hojlund, la cui presenza tra i titolari è al centro di un'ipotesi. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Il Napoli torna in campo a Parma per staccare definitivamente il Milan e tentare l’attacco al primo posto. Hojlund torna titolare nella formazione che affronterà gli emiliani domani al Tardini. L’attaccante ha smaltito l’influenza e riprende il ruolo di punta centrale nella formazione di Conte. Hojlund al centro dell’attacco: la scelta di Conte per il Tardini. L’assenza per influenza di Hojlund aveva creato incertezze sugli equilibri offensivi del Napoli. Conte però recupera il suo attaccante e lo schiera titolare domenica a Parma, confermando così la fiducia nel giocatore per la sfida delicata del Tardini. L’olandese ritrova la posizione di punta centrale dopo il riposo forzato, con la squadra che punta a consolidare il secondo posto in classifica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Parma, Hojlund torna titolare? Conte ha preso una decisione

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