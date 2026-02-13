Automoto Napoli Expo raddoppia | sei padiglioni e 100mila visitatori attesi alla Mostra d’Oltremare

Automoto Napoli Expo si svolge alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugno, attirando già oltre 50.000 visitatori previsti. La manifestazione raddoppia i padiglioni rispetto all’anno scorso, con sei aree espositive dedicate alle ultime novità nel settore automobilistico. La fiera si conferma come uno degli eventi più attesi della regione, offrendo anche dimostrazioni di guida e test drive per il pubblico.

L’Automoto Napoli expo 2026 si svolgerà dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare, perché Napoli vuole rafforzare il suo ruolo come centro di innovazione nel settore automobilistico.

Auto Moto Napoli Expo torna nel 2026, confermando il suo ruolo come evento di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Gentilissimi colleghi, ho il piacere di invitarvi a due appuntamenti entrambi in programma DOMANI 12 FEBBRAIO: - ore 17 Sala dei Baroni del Maschio Angioino, Napoli - presentazione II edizione di Automoto Napoli Expo 2026, la fiera dei motori più grande d - facebook.com facebook