Dopo giorni di maltempo, il cielo si apre di nuovo sull’Italia grazie all’azione di un anticiclone che si estende sul Paese. Le previsioni indicano temperature in aumento e condizioni di stabilità atmosferica fino al ponte del 25 aprile. La presenza di alti valori di pressione atmosferica favorisce giornate di sole e assenza di pioggia su molte regioni. La situazione meteorologica rimane stabile per alcuni giorni, con poche variazioni previste.

Roma - Dopo il passaggio perturbato, l’alta pressione riconquista la Penisola garantendo giornate stabili, cieli sereni e temperature in aumento su gran parte del territorio nazionale Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare sensibilmente. A partire da giovedì, infatti, si assisterà a un progressivo rafforzamento dell’anticiclone, che tornerà a dominare la scena su gran parte della Penisola, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le ultime tracce di instabilità interesseranno ancora le regioni più meridionali nelle prossime ore, con fenomeni residui destinati a esaurirsi rapidamente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Torna il sole sull’Italia: anticiclone protagonista fino al ponte del 25 aprile

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