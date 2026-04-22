Torna il sole sull’Italia | anticiclone protagonista fino al ponte del 25 aprile
Dopo giorni di maltempo, il cielo si apre di nuovo sull’Italia grazie all’azione di un anticiclone che si estende sul Paese. Le previsioni indicano temperature in aumento e condizioni di stabilità atmosferica fino al ponte del 25 aprile. La presenza di alti valori di pressione atmosferica favorisce giornate di sole e assenza di pioggia su molte regioni. La situazione meteorologica rimane stabile per alcuni giorni, con poche variazioni previste.
Roma - Dopo il passaggio perturbato, l’alta pressione riconquista la Penisola garantendo giornate stabili, cieli sereni e temperature in aumento su gran parte del territorio nazionale Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare sensibilmente. A partire da giovedì, infatti, si assisterà a un progressivo rafforzamento dell’anticiclone, che tornerà a dominare la scena su gran parte della Penisola, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le ultime tracce di instabilità interesseranno ancora le regioni più meridionali nelle prossime ore, con fenomeni residui destinati a esaurirsi rapidamente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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