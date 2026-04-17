Rally FIA ERC 2026 | ACI Team Italia al via in Andalusia con tre equipaggi

Il Campionato Europeo FIA ERC 2026 inizia questo fine settimana con il Rally di Andalusia – Sierra Morena. A rappresentare l’Italia ci sono tre equipaggi dell’ACI Team Italia, pronti a scendere in campo per la prima gara della stagione. La competizione si svolge in Andalusia, dove i concorrenti affronteranno le strade della regione nel primo appuntamento del campionato.

Il Campionato Europeo FIA ERC 2026 prende ufficialmente il via questo fine settimana con la disputa del Rally di Andalusia – Sierra Morena. L’appuntamento spagnolo costituisce la prima delle 7 tappe del calendario continentale, il quale includerà a luglio anche la frazione italiana di Roma Capitale. Nella categoria di vertice, le aspettative tricolori sono riposte in Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. Dopo aver conteso il primo posto della classifica fino alle battute conclusive della passata stagione, il pilota bresciano affronta il nuovo anno con un pacchetto tecnico fatto in Italia. L’equipaggio competerà infatti a bordo della debuttante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, gestita dal team FPF Sport e dotata di coperture Pirelli.🔗 Leggi su Sportface.it

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