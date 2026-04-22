torna il premio giovani comunicatori per giovani talenti icch

Nel 2026 riprende il Premio Giovani Comunicatori organizzato dall'ICCH, un concorso nazionale rivolto a studenti universitari e giovani professionisti di età compresa tra 18 e 35 anni. Il contest offre ai partecipanti l'opportunità di affrontare sfide pratiche nel settore della comunicazione e del Public Affairs, coinvolgendo giovani talenti provenienti da diverse aree di studio e professionalità. La competizione si rivolge a chi desidera mettere alla prova le proprie capacità in un contesto reale.

Roma, 22 apr. (AdnkronosLabitalia) - Torna nel 2026 il Premio Giovani comunicatori Icch, il contest nazionale dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni che desiderano mettersi alla prova con sfide reali nel campo della comunicazione e del Public Affairs. Giunto alla sua nona edizione, il Premio si conferma un punto di riferimento per le nuove generazioni interessate a costruire il proprio futuro professionale nel settore. Nato nel 2015 su iniziativa di Agol-Associazione giovani opinion leader, network che riunisce giovani professionisti della comunicazione e del Public Affairs, il Premio ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il talento under 35, stimolare il dialogo intergenerazionale e favorire un confronto diretto con aziende e professionisti del settore.🔗 Leggi su Iltempo.it

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