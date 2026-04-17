Fabiano Icch | Premio giovani comunicatori al via iscrizioni meritocrazia e confronto con aziende

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del Premio giovani comunicatori, che si svolge dal 15 aprile al 15 maggio. La competizione mira a promuovere la meritocrazia e il confronto tra giovani professionisti e aziende del settore. La partecipazione è rivolta ai giovani che desiderano mettere in mostra le proprie capacità comunicative e confrontarsi con realtà imprenditoriali.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - “Dal 15 aprile al 15 maggio sono aperte le iscrizioni al Premio giovani comunicatori, che quest'anno raggiunge la nona edizione. Questo premio nasce per dare l'opportunità ai giovani di confrontarsi in maniera meritocratica, oggettiva, sulla base di brief che importanti aziende danno sulle varie verticali del mondo della comunicazione”. Queste la parole di Pierangelo Fabiano, segretario generale di International Corporate Communication Hub, durante la presentazione della nona edizione del Premio giovani comunicatori Icch, a Roma. Il contest annuale è dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, che desiderano mettersi alla prova e confrontarsi con sfide reali nel campo della comunicazione e del Public Affairs.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fabiano (Icch): "Premio giovani comunicatori, al via iscrizioni meritocrazia e confronto con aziende" Notizie correlate Leggi anche: Romenti (Iulm): "Icch ponte tra università imprese e giovani comunicatori" Leggi anche: Lavoro, torna il Premio giovani comunicatori per giovani talenti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fabiano (Icch): Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende; Fabiano (Icch): Premio Giovani Comunicatori valorizza talenti e crea ponte diretto con le aziende; Premio Giovani Comunicatori ICCH 2024: iscrizioni aperte; Santucci (Geely Italia): Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti reali. Santucci (Geely Italia): Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti realiForniamo ai giovani piani di prova reali su cui misurarsi, questo approccio consente ai partecipanti di emergere in maniera meritocratica e concreta, sui contenuti che poi ritroveranno nel mondo del ... notizie.it Romenti (Iulm): Il Premio ICCH valorizza competenze e connette studenti e aziendeIl Premio Giovani Comunicatori ICCH 2026 è interessante perché mette i ragazzi nella condizione di essere immersi in un network dove, oltre all’università, incontrano le imprese, le associazioni di c ... notizie.it Fabiano Marti e Fabrizio Manzulli si occuperanno della comunicazione promozionale degli eventi dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. È quanto trapelava da un post, che era stato rilanciato qualche giorno fa, sui social network dagli ex esponenti dell - facebook.com facebook