Torna il maltempo a Napoli e in Campania | allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domani

A Napoli e in tutta la regione si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla serata di oggi. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che riguarda principalmente vento forte e mare agitato, con validità dalle 20 di questa sera fino alle 20 di domani. La comunicazione interessa l'intera area e si basa su previsioni ufficiali e monitoraggi delle condizioni atmosferiche attuali.

La Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e per le successive 24 ore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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