Torna il maltempo in Campania allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per domani, 6 febbraio. Previsti temporali, vento forte e possibili allagamenti. Le condizioni meteo peggiorano, e le autorità invitano alla prudenza.

Allerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio: pioggia, vento e rischio allagamenti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Campania Maltempo

Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti

Meteo Campania, allerta gialla per temporali: previsto vento forte

La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali e venti intensi in Campania, valida fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

DO9MANI ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE ZONE DELLA CAMPANIA

Video DO9MANI ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE ZONE DELLA CAMPANIA

Ultime notizie su Campania Maltempo

Argomenti discussi: Torna il maltempo in Romagna, con piogge e temporali: scatta l'allerta meteo per le piene dei fiumi; METEO: TORNA IL MALTEMPO, IN ARRIVO TEMPORALI E NEVICATE; Torna il maltempo: allerta meteo in Abruzzo; Torna il maltempo in Calabria: allerta gialla nel lametino, sotto osservazione territori già colpiti da ciclone Harry.

Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraioAllerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio: pioggia, vento e rischio allagamenti ... fanpage.it

torna il maltempo inMeteo Cosenza, pioggia di sabbia sahariana e forti raffiche di vento. Torna il maltempoI pulviscoli del deserto presenti nell’atmosfera saranno trasportata dai forti venti presenti in quota che causeranno la cosiddetta pioggia sporca ... cosenzachannel.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.