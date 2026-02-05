Torna il maltempo in Campania allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per domani, 6 febbraio. Previsti temporali, vento forte e possibili allagamenti. Le condizioni meteo peggiorano, e le autorità invitano alla prudenza.

Allerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio: pioggia, vento e rischio allagamenti. Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti. La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali e venti intensi in Campania, valida fino alle ore 20 di sabato 10 gennaio.

