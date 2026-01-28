Maltempo in Campania anche domani | allerta meteo per pioggia e vento forte

Il maltempo in Campania prosegue anche domani. La Protezione civile ha deciso di prorogare l’allerta meteo, che era già in vigore, fino alle 20 di giovedì 29 gennaio. Pioggia e vento forte continuano a colpire Napoli e le zone circostanti, creando disagi e problemi alla circolazione. La gente è invitata a stare attenta e a evitare spostamenti non strettamente necessari.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.