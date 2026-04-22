Torna EuroCucina, la fiera dedicata alle novità nel settore delle cucine. Tra i prodotti in evidenza ci sono elettrodomestici intelligenti e pensili pensati per ottimizzare gli spazi. Le nuove proposte si distinguono per forme fluide, curve e materiali materici, che contribuiscono a creare ambienti più accoglienti e conviviali. La mostra presenta soluzioni pratiche e innovative per rinnovare gli ambienti domestici dedicati alla preparazione dei pasti.

La manifestazione non è solo una vetrina, ma un racconto di come cambiano le nostre case: le nuove tendenze in fatto di forme e materiali riflettono il modo in cui viviamo oggi lo spazio domestico. La cucina viene qui reinterpretata come un luogo che unisce tecnologia e senso di comunità, modernizzando tradizioni antiche. All'interno della fiera spicca FTK (Technology For the Kitchen), lo spazio dedicato dal 2004 all'avanguardia tecnologica. Qui, tra cappe di design ed elettrodomestici intelligenti, è possibile toccare con mano le innovazioni che trasformeranno il nostro modo di cucinare e conservare gli alimenti. Scavolini A EuroCucina Scavolini presenta Flair, il nuovo progetto che racconta la casa contemporanea attraverso un linguaggio morbido e sofisticato, fatto di curve, matericità e proporzioni equilibrate.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Torna EuroCucina: elettrodomestici intelligenti e pensili salvaspazio, ecco come cambiano le cucine

Notizie correlate

Come cambiano le strade di Genova: dalle Zone 30 ai nuovi attraversamenti intelligentiDai nuovi dossi a Coronata ai costi per le strisce pedonali 'intelligenti': il piano del Comune di Genova per cambiare la viabilità e la sicurezza...

Le tarantole sono più “intelligenti” del previsto: ricordano percorsi e cambiano strategia di cacciaLe tarantole possono imparare a orientarsi nello spazio grazie all’esperienza: ricordano percorsi, cambiano strategia di caccia e si adattano...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Torna EuroCucina: elettrodomestici intelligenti e pensili salvaspazio, ecco come cambiano le cucine; FTK EuroCucina 2026: tutte le novità degli elettrodomestici da incasso tra AI, integrazione invisibile e soluzioni multifunzione; Cucine connesse, materiali sostenibili e design emozionale: il 2026 di EuroCucina.

A EuroCucina Beko punta su AI, design e sostenibilità MILANO (ITALPRESS) – Dalla refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale alla conservazione intelligente degli alimenti, fino all’integrazione degli elettrodomestici da incasso. Queste alcune delle pro facebook