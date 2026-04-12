Le tarantole sono più intelligenti del previsto | ricordano percorsi e cambiano strategia di caccia
Uno studio recente rivela che le tarantole sono in grado di ricordare percorsi e modificare le proprie strategie di caccia, dimostrando una capacità di apprendimento e adattamento che si pensava fosse limitata ad altri animali. Questi aracnidi, infatti, possono orientarsi nello spazio grazie alle esperienze passate e adeguarsi alle variazioni ambientali. La scoperta apre nuove prospettive sulla complessità comportamentale di queste creature.
Le tarantole possono imparare a orientarsi nello spazio grazie all’esperienza: ricordano percorsi, cambiano strategia di caccia e si adattano all’ambiente in maniera flessibile. Tutte capacità che non pensavamo avessero.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’infortunio di Cristiano Ronaldo è più serio del previsto: “È stato costretto a tornare in Spagna”
Ispezione al Monaldi, Fico: “Situazione più grave del previsto, trapianti pediatrici restano bloccati”Arrivano i primi risultati dell'ispezione regionale sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi dopo il caso di Domenico.