Choralia 2026 a Cortona | musica corale per gli 800 anni di San Francesco
Dal 24 al 26 aprile 2026, Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, una rassegna dedicata alla musica corale. L’evento è promosso dalla Proloco Cortona Centro Storico APS in collaborazione con l’associazione Fabrica Harmonica APS. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città e celebra gli 800 anni di San Francesco.
Dal 24 al 26 aprile 2026 Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, rassegna dedicata alla musica corale, promossa dalla Proloco Cortona Centro Storico APS in collaborazione con l’associazione Fabrica Harmonica Aps. L’edizione di quest’anno, intitolata “Sulle orme di Francesco”, è dedicata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Ravenna Festival 2026: San Francesco protagonista tra musica, arte e riflessioni a 800 anni dalla morte.Le prevendite per il Ravenna Festival 2026 apriranno domani, segnando l'inizio di un'attesa per un evento che si preannuncia denso di significato e...
Castelbuono, l’Infiorata ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoCastelbuono si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e spirituale.