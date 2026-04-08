Torna la Mostra della Minerva | il programma dell' edizione 2026

Dal 17 al 19 aprile, presso la villa comunale di Salerno, si svolgerà la Mostra della Minerva, un evento dedicato alle piante rare e al mondo del giardinaggio. La manifestazione, che torna dopo alcune edizioni, prevede l'esposizione di piante e accessori per il giardino, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati del settore. La partecipazione sarà aperta al pubblico durante tutto il fine settimana.

Ritorna, la Mostra della Minerva, presso la villa comunale di Salerno: dal 17 al 19 aprile, infatti, piante rare e quanto fa giardino attireranno innumerevoli amanti del green. Circa 90 gli stands, con vivaisti da tutta Italia, laboratori, dimostrazioni, visite guidate ed esibizioni ludiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Mostra della Minerva 2026: cresce l'attesa per la nuova edizioneRitorna la Mostra della Minerva dal 17 al 19 aprile presso la Villa Comunale di Salerno. La Minerva torna ad Arezzo: anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostraAREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata. Temi più discussi: Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026; Mostre mercato di giardinaggio in aprile 2026 nel Centro-Sud; Mostra merca dell'artigianato della Valtierina Toscana: la 51esima edizione; Pasqua al museo gratis in Toscana e aperture straordinarie a Pasquetta. Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026Ritorna, la Mostra della Minerva, presso la villa comunale di Salerno: dal 17 al 19 aprile, infatti, piante rare e quanto fa giardino attireranno innumerevoli amanti del green. Circa 90 gli stands, ... salernotoday.it La Minerva torna ad Arezzo: mostra e iniziative per riscoprire la comunitàLa celebre statua bronzea della Minerva torna ad Arezzo in occasione della mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata, in programma dal 15 febbraio al 6 settembre 2026. La Minerva ... it.blastingnews.com Buona Pasqua! Iniziamo il nostro racconto della Mostra diffusa. Opera di Guido Harari, Fernanda Pivano e Fabrizio De André, Milano 1997. Il Giardino della Minerva vi aspetta e noi, a Palazzo Fruscione, oggi e domani siamo aperti! Grazie a Luciano Mauro, Er - facebook.com facebook L' #EcceHomo di Antonello da Messina in mostra in #Senato Sabato 28 e domenica 29 marzo apertura straordinaria della mostra dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito Palazzo della Minerva, Sala Capitolare, Piazza della Minerva 38 Per saperne x.com