Torino tentato omicidio in un kebab | arrestato tunisino

A Torino, un uomo di origini tunisine è stato arrestato in relazione a un tentato omicidio avvenuto in un locale di ristorazione. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo soggetto coinvolto nell'episodio, che si è verificato in un kebab della città. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dietro il gesto.

È stato rintracciato e arrestato il secondo uomo accusato del tentato omicidio avvenuto lo scorso 3 aprile in un ristorante kebab di Barriera di Milano, a Torino. Si tratta di un giovane tunisino di 22 anni, già ricercato dopo l’arresto del complice avvenuto il giorno successivo ai fatti. Il giovane è stato individuato dalla Squadra mobile della polizia dopo giorni di ricerche, mentre si nascondeva in un alloggio in zona San Donato, ospite di un connazionale. L’aggressione era scattata per futili motivi all’interno di un dehors di corso Giulio Cesare, dove i due avevano iniziato a discutere con alcuni clienti pakistani. Dopo aver spruzzato spray urticante, avevano impugnato dei coltelli ferendo tre persone: un uomo alla gamba, uno al capo e un terzo alla mano intervenuto per sedare la lite.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, tentato omicidio in un kebab: arrestato tunisino Notizie correlate Violenza inaudita nel Veronese: tunisino arrestato per omicidio e tentato omicidioDue episodi di inaudita violenza hanno scosso la cittadina di San Bonifacio (Vr) nelle prime ore del mattino, portando all’arresto di un 54enne di... Ravenna, accoltellamento in via Carducci: in carcere 24enne tunisino per tentato omicidioRavenna, 26 marzo 2026 – E’ ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un coetaneo egiziano avvenuto nel pomeriggio dello scorso 21 febbraio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tentato omicidio in Piazza Baldissero per un debito da 30 mila euro, arrestate 4 persone; Tentato omicidio a Torino, il caso dell'uomo accoltellato risolto dopo un anno e cinque mesi: quattro arrestati; Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euro; Accoltellato in piazza Baldissera: quattro arresti per tentato omicidio, dietro l’attacco un debito da 30mila euro. Torino: la Polizia di Stato arresta anche il secondo responsabile del tentato omicidio in Barriera MilanoI fatti avvenuti la sera del 03 Aprile scorso Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha rintracciato il secondo tunisino (classe 2004), gravemente indiziato del tentato omicidio commesso la sera del 3 ... virgilio.it Tentato omicidio per un debito di 30mila euro, quattro arresti a Torino(ANSA) – TORINO, 22 APR – Quattro persone sono state arrestate per il tentato omicidio di un uomo accoltellato a Torino, in piazza Baldissera, nel 2024. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un debito ... espansionetv.it Weekend in bici fino a #Pavaglione (prov. Torino), in Val Susa. - facebook.com facebook Eredità contesa fra fratelli: il tribunale di Torino blinda l'impero della zia novantenne x.com