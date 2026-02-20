Violenza inaudita nel Veronese | tunisino arrestato per omicidio e tentato omicidio

Un uomo di 54 anni di origini tunisine è stato arrestato a San Bonifacio, nel Veronese, dopo aver aggredito due persone nel cuore della notte. La sua violenza ha provocato un decesso e un tentato omicidio, lasciando la comunità sconvolta. La polizia è intervenuta rapidamente, recuperando anche un coltello usato nell’attacco. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla sicurezza nella zona, dove episodi simili sono rari.

Due episodi di inaudita violenza hanno scosso la cittadina di San Bonifacio (Vr) nelle prime ore del mattino, portando all’arresto di un 54enne di origini tunisine, sospettato di omicidio e tentato omicidio. La mattina del fatto, intorno alle 07:00, la Centrale Operativa dei Carabinieri di San Bonifacio è stata allertata tramite il numero unico 112 per la segnalazione di un uomo ferito in Via Fogazzaro. Una residente ha riferito che l’uomo, un 55enne tunisino, era stato investito da un’autovettura guidata da un altro uomo con cui poco prima aveva avuto una discussione animata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il 55enne è deceduto sul posto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza inaudita nel Veronese: tunisino arrestato per omicidio e tentato omicidio Leggi anche: Tentato omicidio e omicidio nel carcere di Bari: la polizia arresta i due presunti autori Leggi anche: Sparatoria davanti a un bar nel salernitano: arrestato un 21enne per tentato omicidio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Insulto a Chivu sui social dopo Inter-Juventus: nella bufera il presidente del Consiglio comunale. Una violenza inaudita e senza senso verso un bambino disabile e la sua famiglia. Non si può vivere in pace neanche in biblioteca a Reggio Emilia. Mi stringo alla famiglia e spero presentino denuncia. - facebook.com facebook