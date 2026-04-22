Torino l’Arte come Cura | Successo Internazionale per il Progetto In-Touch a Green Pea

A Green Pea si è tenuto ieri un convegno nazionale promosso dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica dell’Università di Torino. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e ricercatori, con un focus sull’utilizzo dell’arte come forma di cura. La manifestazione si è svolta nello spazio di Green Pea, un centro dedicato a iniziative innovative nel settore della sostenibilità e del benessere.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prestigioso scenario di Green Pea ha ospitato ieri il Convegno Nazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica dell’Università di Torino. L’evento si inserisce nel progetto internazionale In-Touch, un network d’eccellenza che unisce 13 istituzioni di 10 paesi (tra cui Polonia, Spagna, Norvegia, Danimarca e Canada) per ridefinire i modelli di cure palliative per i malati di Alzheimer.?L’Arte che Cura: Il Trionfo della Dance Art Academy?Protagonista assoluta della giornata è stata la Dance Art Academy, guidata dalla Maestra Valeria Salvatore. Unica realtà del Sud Italia coinvolta in questo palcoscenico globale, l’accademia ha presentato l’intervento artistico “Mi chiamo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torino, l’Arte come Cura: Successo Internazionale per il Progetto “In-Touch” a Green Pea Notizie correlate Green Pea, chiusi i negozi nel centro commerciale di Oscar Farinetti a Torino: "Adesso arrivano le banche"A cinque anni e mezzo dall’inaugurazione, sembra ormai svanito il sogno di Green Pea. Il pediatra Vittorio Urbani e il progetto “Cura e Arte”: “Un giro d’Italia delle opere commissionate dai bambini”“Un giorno in ambulatorio venne una bambina di circa 5 anni bellissima e vestita con cura, accompagnata da un uomo sovrappeso, scarmigliato e che... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Una cartolina per Gaza: l'arte di Woc trasforma un gesto in arte solidale; Città in Danza Piemonte 2026: quando l'arte incontra la solidarietà; Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915; Torino Comics presenta la mostra dedicata a Milo Manara,. Artissima 2025 a Torino: anche quest'anno si celebra l’arte contemporaneaFondata nel 1994, Artissima - la fiera internazionale d’arte contemporanea - che si tiene a Torino torna anche quest’anno dal 31 ottobre al 2 novembre. In aggiunta alle 4 sezioni consolidate, Main ... tg24.sky.it La Pietà di Bellini rientra a Rimini da New York dopo il successo internazionale Leggi qui: https://altarimini.it/la-pieta-di-bellini-rientra-a-rimini-da-new-york-dopo-il-successo-internazionale.php - facebook.com facebook Successo internazionale per la cantina di Sisini: medaglia d’oro a Bruxelles x.com