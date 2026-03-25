Un progetto intitolato “Cura e Arte” organizza un itinerario attraverso l’Italia, coinvolgendo opere create su richiesta dei bambini. Il pediatra Vittorio Urbani ha annunciato questa iniziativa, che mira a coinvolgere i più piccoli in attività artistiche. Recentemente, durante una visita ambulatoriale, è stata osservata una bambina di circa cinque anni vestita con cura, accompagnata da un uomo di età avanzata, di corporatura sovrappeso e con i capelli disordinati, che parlava solo urdu.

“Un giorno in ambulatorio venne una bambina di circa 5 anni bellissima e vestita con cura, accompagnata da un uomo sovrappeso, scarmigliato e che sembrava anziano (un padre? Un nonno? Un amico dei genitori?), che parlava solo la lingua urdu. Eravamo un perplessi e purtroppo quel giorno il mediatore di urdu non c’era, quindi visitai la bambina senza poter interagire né con lei né con lui. Non si sapeva nemmeno perché fossero venuti a visita, sembrava una bambina sana. Ricordo ancora il disagio che mi ha accompagnato per un po’”. A spiegare quanto siano fondamentali mediatori linguistici e culturali quando sei in un ambulatorio sanitario, in particolare, quello di Emergency, è Vittorio Urbani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il pediatra Vittorio Urbani e il progetto “Cura e Arte”: “Un giro d’Italia delle opere commissionate dai bambini”

Articoli correlati

Il mare visto dai bambini: scuole, arte e comunità nel progetto Rimini Blue LabRimini investe sulla creatività dei bambini per costruire una nuova cultura del mare.

HeArt of Gaza, successo per la mostra delle opere realizzate dai bambini nella StrisciaSi è conclusa il 29 gennaio la mostra “HeArt of Gaza, l’arte dei bambini dal genocidio”, allestita alla biblioteca Passerini-Landi promossa dal...