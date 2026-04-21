Torino Jazz Festival 2026 | XIV edizione

Il Torino Jazz Festival 2026 si svolgerà dal 25 aprile al 2 maggio, con una settimana di concerti e iniziative. La direzione artistica è affidata a Stefano Zenni. Prima dell’evento principale, ci saranno tre serate di anteprima nei jazz club della città, dal 22 al 24 aprile. La manifestazione torna in città dopo un anno di pausa, offrendo un programma di musica dal vivo e incontri.

Il Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, torna da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio 2026, preceduto da un’anteprima nei jazz club cittadini dal 22 al 24 aprile. Il titolo scelto per la XIV edizione, The Sound of Surprise, riprende la celebre definizione del 1959 del critico americano Whitney Balliett e diventa chiave di lettura della programmazione: il jazz come suono della sorpresa, un’esperienza capace di spiazzare, emozionare e creare nuove connessioni tra artisti, pubblici e linguaggi. Tra le novità di quest’anno, la nascita della Giovane Orchestra di Liberi Suoni. Confermate e ampliate le collaborazioni con le principali manifestazioni musicali del territorio.🔗 Leggi su Funweek.it Torino Jazz Festival Piemonte 2026 Notizie correlate Leggi anche: Il Torino Jazz Festival 2026 svela i primi nomi: da Bill Frisell a John Scofield, ecco le stelle della XIV edizione Torino jazz festival, «sound of surprise»Otto giorni di programmazione, preceduti da tre di anteprime, 101 eventi in 72 diverse sedi, di cui 81 concerti diffusi, 297 musicisti coinvolti,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino Jazz Festival 2026: il programma dell’evento tra concerti gratuiti e grandi ospiti; Quali sono i festival culturali da non perdere ad aprile in Italia? La guida; Lisa Ullen in concerto - Torino Jazz Festival 2026; Al via il Torino Jazz Festival: il 25 aprile c’è Fabrizio Bosso. Torino Jazz Festival 2026: al via la tre giorni di anteprima per la cittàTutto pronto per il Torino Jazz Festival 2026 che si svolgerà dal 25 aprile al 2 maggio con il titolo The sound of Surprise. La rassegna che coinvolge tutta la città sarà preceduta da due giorni di ... torinoggi.it Dalla cucina togolese al jazz: Torino si prepara al Festival Panafricano tra sapori e musicaUn piatto condiviso, un concerto dal vivo e un’idea precisa di città: quella che si costruisce mettendo insieme culture diverse senza trasformarle in folklore. È da qui che parte In cammino verso il ... giornalelavoce.it Torino Jazz Festival, la storia choc dei musicisti nei lager. Moni Ovadia racconta Der Ghetto Swingers: «Suonavano mentre morivano» x.com Manca pochissimo al ritorno di uno degli appuntamenti culturali più attesi della primavera italiana: il TTorino Jazz Festivalè pronto a trasformare il capoluogo piemontese in una grande mappa sonora diffusa, tra teatri storici, club, musei e spazi urbani. La quatt facebook