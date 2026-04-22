Torino buone sensazioni per Zapata | contro l' Inter può esserci
A Torino, l'attaccante colombiano ha mostrato segnali positivi nel suo recupero, alimentando le speranze di rivederlo in campo contro l'Inter. I test medici e le sessioni di allenamento hanno dato indicazioni favorevoli, portando a una maggiore fiducia tra lo staff medico e la squadra. La sua presenza tra i convocati potrebbe rappresentare un'opzione per la prossima partita, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.
Test positivi per l'attaccante colombiano: c'è fiducia per rivederlo tra i convocati in vista dell'Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Leggi anche: Inter Torino, i convocati di Baroni: davanti c’è Zapata, forfait a centrocampo
Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto!Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto! Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto!...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: C.R.Piemonte e Valle d'Aosta; Tra salvezza e orgoglio: Ivrea a Novara, cadono Montalto e Rivarolo, sorride Chivasso; Ciclismo: malore durante Granfondo Torino, morti due partecipanti; Juve, Yildiz c'è: la mossa di Spalletti che può spiazzare tutti, le ultimissime dalla Continassa...
L’Europa sceglie Torino: destinazione Erasmus ‘26Qualità della vita, accoglienza, servizi: Torino è una delle mete più desiderate d’Europa per vivere l’esperienza Erasmus. A certificarlo il titolo di Erasmus Destination of the Year 2026, assegnato d ... torino.repubblica.it
Pafos, Carcedo: Ho buone sensazioni, l'ultima volta a Torino ho vinto un trofeoL'allenatore del Pafos Juan Carlos Carcedo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il tecnico dei ciprioti ha ricordi dolci nel capoluogo piemontese: l'ultima ... calciomercato.com
Weekend in bici fino a #Pavaglione (prov. Torino), in Val Susa. - facebook.com facebook
Eredità contesa fra fratelli: il tribunale di Torino blinda l'impero della zia novantenne x.com