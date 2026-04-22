Torino buone sensazioni per Zapata | contro l' Inter può esserci

A Torino, l'attaccante colombiano ha mostrato segnali positivi nel suo recupero, alimentando le speranze di rivederlo in campo contro l'Inter. I test medici e le sessioni di allenamento hanno dato indicazioni favorevoli, portando a una maggiore fiducia tra lo staff medico e la squadra. La sua presenza tra i convocati potrebbe rappresentare un'opzione per la prossima partita, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.