Inter Torino i convocati di Baroni | davanti c’è Zapata forfait a centrocampo

Questa mattina l’Inter ha comunicato i convocati per la partita contro il Torino. In attacco ci sarà Zapata, che ha superato i problemi fisici e torna a disposizione. Tuttavia, a centrocampo manca un giocatore importante: il forfait di un centrocampista riduce le scelte di Baroni. La partita si avvicina e le decisioni del tecnico saranno fondamentali per la formazione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Tutto pronto a San Siro per il match di Coppa Italia che vedrà contrapposti i nerazzurri e i granata. Una sfida secca, in programma questa sera, che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione nazionale. L'allenatore del Torino Marco Baroni, tecnico pragmatico e specialista nel motivare i propri gruppi, ha diramato la lista dei 21 convocati, dovendo però fare i conti con una tegola dell'ultimo minuto: Cesare Casadei, talentuoso centrocampista moderno abilissimo negli inserimenti, non sarà della partita a causa di un forte attacco febbrile.

