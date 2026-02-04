Inter Torino i convocati di Baroni | davanti c’è Zapata forfait a centrocampo

Questa mattina l’Inter ha comunicato i convocati per la partita contro il Torino. In attacco ci sarà Zapata, che ha superato i problemi fisici e torna a disposizione. Tuttavia, a centrocampo manca un giocatore importante: il forfait di un centrocampista riduce le scelte di Baroni. La partita si avvicina e le decisioni del tecnico saranno fondamentali per la formazione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Tutto pronto a San Siro per il match di  Coppa Italia  che vedrà contrapposti i  nerazzurri  e i granata. Una sfida secca, in programma  questa sera, che mette in palio l’accesso al turno successivo della competizione nazionale. L’allenatore del Torino  Marco Baroni,  tecnico pragmatico e specialista nel motivare i propri gruppi, ha diramato la lista dei  21 convocati, dovendo però fare i conti con una tegola dell’ultimo minuto:  Cesare Casadei,  talentuoso centrocampista moderno abilissimo negli inserimenti, non sarà della partita a causa di un forte  attacco febbrile. 🔗 Leggi su Internews24.com

Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Inter, il Torino si prepara con qualche buona notizia.

