Durante un intervento radiofonico, il sindaco di Torino ha parlato delle difficoltà legate alla mobilità urbana, concentrandosi sulle condizioni delle strade e sulle limitazioni dei mezzi pubblici. Ha attribuito questi problemi a fattori geopolitici e alle decisioni di politica economica a livello nazionale. La discussione si è focalizzata sui cantieri stradali bloccati e sullo stato complessivo del trasporto pubblico nella città.

Il primo cittadino di Torino, Lo Russo, ha affrontato durante l’appuntamento radiofonico del 21 aprile le criticità che colpiscono la mobilità urbana, collegando il degrado del manto stradale e la carenza dei trasporti a fattori geopolitici e scelte di politica economica nazionale. Durante il collegamento telefonico con le emittenti ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip, il sindaco ha risposto ai dubbi sollevati dai cittadini riguardo all’asfalto deteriorato dalle piogge, alla scomparsa delle segnaletiche pedonali e ai disservizi dei mezzi pubblici. Geopolitica e logistica: il riflesso dei conflitti sul manto stradale torinese. La manutenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, buche e trasporti: la guerra blocca i cantieri stradali

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