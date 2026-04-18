A pochi chilometri da Calatanissetta, un parroco ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche presenti sulla strada. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai fedeli che attraversano regolarmente quella zona. L’azione del sacerdote è stata compiuta senza l’intervento delle autorità locali, rischiando una multa, ma considerando che le condizioni del manto stradale rappresentavano un pericolo.

Ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, dopo le segnalazioni ricevute da fedeli e residenti. Protagonista è il parroco padre Carmelo Carvello, che nei giorni scorsi ha iniziato a sistemare il manto stradale. Il borgo conta una decina di abitanti, ma è frequentato anche da visitatori, attratti dalle attività agricole e dai prodotti locali. La messa viene celebrata in un capannone utilizzato anche per il ricovero di mezzi agricoli. "La motivazione del mio intervento è pastorale e civile, non di protesta - spiega il sacerdote - tanti fedeli mi hanno segnalato la difficoltà di raggiungere il borgo, ma ci sono anche residenti che percorrono questa strada più volte al giorno per esigenze familiari e scolastiche".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parroco ripara le buche stradali: "Rischio una multa ma serve"

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