Latina | 10 milioni per le strade addio buche e rischi stradali

Il Comune di Latina ha avviato un nuovo accordo quadro con l’obiettivo di intervenire sulla rete stradale della città. Sono stati stanziati dieci milioni di euro per lavori di riparazione e miglioramento delle strade. L’intervento mira a eliminare le buche e a ridurre i rischi legati alla sicurezza stradale. Le opere interesseranno diverse zone della città, con un programma di interventi programmati nel prossimo futuro.

Il Comune di Latina ha attivato un nuovo accordo quadro per il ripristino della rete viaria cittadina. L’iniziativa, partita il 7 aprile 2026, punta a risolvere le criticità stradali basandosi su dati oggettivi di usura e incidentalità. L’amministrazione guidata da Matilde Celentano ha deciso di concentrare i fondi di bilancio sulle zone più problematiche. L’obiettivo è superare la logica dell’intervento sporadico per adottare un metodo che restituisca decoro urbano e sicurezza agli spostamenti. Le imprese incaricate hanno già operato in via Epitaffio e via Rossetti con interventi di manutenzione ordinaria. La programmazione per la settimana successiva prevede l’attivazione di ordini di servizio per via Varsavia, corso Matteotti, via Zanetti, via Zani e corso della. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina: 10 milioni per le strade, addio buche e rischi stradali Strade rovinate dalla pioggia a Roma, dal Campidoglio 30 milioni per riparare buche e voraginiL'amministrazione capitolina ha approvato un nuovo pacchetto di interventi per riparare le strade. Bologna: 10 milioni per le strade, via libera ai lavoriLa provincia di Bologna si prepara a un’importante fase di rinnovamento infrastrutturale che vedrà coinvolti quasi 10 milioni di euro destinati al... Argomenti più discussi: Manutenzione delle strade, avviato il nuovo accordo quadro. Completati i primi interventi; Manutenzione strade, un accordo quadro da 650mila euro; Strade colabrodo, parte il piano da 650mila euro: primi cantieri già al via; La sfida del ThLL: il futuro del Tesoro della lingua latina. CISTERNA DI LATINA - Su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, si è tenuta nei giorni scorsi al Comune di Cisterna, una riunione per programmare tutti gli interventi finalizzati a prevenire la diffusione della arbovirosi, conosciuta come West Nile Virus. Oltre facebook