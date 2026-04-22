Torino agguato per 30mila euro | presi i colpevoli dell’omicidio

Dopo circa un anno e mezzo di indagini, i Carabinieri di Torino hanno identificato i responsabili dell’aggressione avvenuta il 19 dicembre 2024 in piazza Baldissera. In quell’occasione, un uomo di 53 anni è stato ferito mortalmente con un coltello. L’agguato sarebbe avvenuto per un debito di circa 30mila euro. I militari hanno eseguito delle comunicazioni di fermo e stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio.

Dopo circa un anno e mezzo di indagini, i Carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno individuato i responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso 19 dicembre 2024 in piazza Baldissera, dove un uomo di 53 anni era stato ferito mortalmente con un coltello. L’operazione, culminata venerdì 17 aprile 2026, ha portato alla cattura di quattro individui tra Torino, Leini, Settimo Torinese e Biella, svelando una dinamica criminale legata a un mancato pagamento di 30mila euro. L’architettura dell’agguato tra mandanti e presunti esecutori. Le ricostruzioni effettuate dal PM Paolo Scafi della Procura di Torino delineano un piano orchestrato con precisione per regolare un debito economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, agguato per 30mila euro: presi i colpevoli dell’omicidio Notizie correlate Sospesa l’attività di 4 minimarket e un bar a Torino: sanzioni per oltre 30mila euroPer contrastare il fenomeno della “malamovida” la polizia locale di Torino ha intensificato i controlli focalizzandosi sul rispetto delle ordinanze... Omicidio Magrino: offerta choc da 30mila euro ai familiari della vittimaAlla vigilia del processo in Corte d’Assise, l’imputato Giancarlo Pagliaro tenta il risarcimento: circa 4mila euro a testa per i familiari di Luigi...