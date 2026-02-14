Atalanta batte Lazio 1-0 | vittoria chiave per l’Europa la corsa ai playoff si fa più serrata e i capitolini riflettono

L’Atalanta ha battuto la Lazio 1-0 a Roma, un risultato che complica la corsa dei biancocelesti verso le competizioni internazionali. La squadra bergamasca ha segnato il gol decisivo nel primo tempo, sorprendendo i padroni di casa e portando a casa una vittoria importante. La partita si è svolta davanti a un pubblico molto attento, con i nerazzurri che hanno controllato bene il ritmo e sono riusciti a difendersi con ordine. I capitolini, invece, hanno mostrato qualche incertezza in fase offensiva, cercando senza successo il pareggio. La vittoria dell’Atalanta sposta gli equilib

Atalanta Vince di Misure a Roma: Lazio Ko, la Corsa all'Europa si Fa Più Complessa. L'Atalanta ha espugnato il campo della Lazio con un gol a zero, risultato che scuote la classifica di Serie A e riaccende la lotta per i posti che valgono l'accesso alle coppe europee. La partita, disputata oggi, 14 febbraio 2026, si è decisa con una rete che ha spezzato gli equilibri, proiettando i bergamaschi verso un futuro ancora più ambizioso e mettendo in discussione le aspirazioni della squadra capitolina. Un Primo Tempo Tattico, la Svolta nella Ripresa. L'incontro si è aperto con un approccio tattico da entrambe le parti, con la Lazio intenta a chiudere gli spazi e l'Atalanta a cercare di imporre il proprio ritmo di gioco.