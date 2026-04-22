Dopo l’annuncio ufficiale del terzo capitolo della saga, i fan si preparano a seguire le nuove avventure di uno dei protagonisti più iconici. Tuttavia, la produzione si trova a dover gestire la mancanza di un attore principale, che non parteciperà al film. Questa assenza potrebbe influenzare le dinamiche della narrazione e la scelta del cast, mentre i dettagli sulla trama restano ancora riservati.

Dopo l'arrivo della conferma per il nuovo sequel della saga action, la produzione dovrà affrontare una importante problematica per il prossimo capitolo e non sarà facile risolverla La conferma che un terzo capitolo di Top Gun è ufficialmente entrato in lavorazione è arrivata solo pochi giorni fa, ma è già arrivato il momento di affrontare una prima tegola nella tabella di marcia. La produzione, infatti, dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo regista, perché con tutta probabilità Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, non farà ritorno per una serie di motivi molto ovvi. Top Gun 3, perché Joseph Kosinski non tornerà alla regia Nonostante la sceneggiatura di Ehren Kruger sia quasi pronta, Kosinski, almeno per il momento, è piuttosto impegnato con altri progetti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Top Gun 3, Tom Cruise già costretto a fare i conti con un'importante assenza

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