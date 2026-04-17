Durante la presentazione al CinemaCon di Las Vegas, Paramount Pictures ha annunciato che il film Top Gun 3 è attualmente in fase di produzione. Tom Cruise tornerà a interpretare il personaggio di Pete Maverick Mitchell, come confermato dall'azienda. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono con impazienza l'uscita del nuovo capitolo della saga.

Paramount Pictures ha ufficialmente annunciato durante la presentazione al CinemaCon di Las Vegas che Top Gun 3 è in produzione, con il ritorno confermato di Tom Cruise nel ruolo iconico di Pete Maverick Mitchell. Insieme all’attore, tornerà anche il produttore Jerry Bruckheimer, figura chiave del successo della saga. Il terzo capitolo rappresenta il seguito del blockbuster Top Gun: Maverick del 2022, diretto da Joseph Kosinski, che ha incassato la cifra straordinaria di 1,5 miliardi di dollari al botteghino globale partendo da un budget di 170 milioni. Il film è arrivato nei cinema in un momento critico per l’industria cinematografica, quando molte sale erano ancora chiuse a causa della pandemia di COVID-19, dimostrando la forza del grande schermo e ridando fiducia al settore.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Top Gun 3 riparte: Tom Cruise di nuovo nei cieli, fan già in fibrillazione

Top Gun 3 (2026) - Tom Cruise, Brad Pitt, Amanda Seyfried | Concept Trailer

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