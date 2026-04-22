TonyPitony sposa Tommy Cash e prende in giro Sal Da Vinci | la coreografia nuziale che ha scandalizzato i social

Un matrimonio insolito tra due artisti ha attirato l’attenzione sui social. Durante la cerimonia, sono state mostrate alcune coreografie che hanno suscitato reazioni diverse tra gli utenti. La scena ha coinvolto anche un noto cantante italiano, presente all’evento, che è stato preso di mira con battute e commenti ironici. La cerimonia è stata condivisa online, generando discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Un matrimonio che nessuno si aspettava, nemmeno i più audaci tra gli appassionati di musica pop italiana. TonyPitony e Tommy Cash hanno deciso di convolare a nozze. Almeno nel video del nuovo singolo “L’ammor”, un brano che porta la firma dello stesso TonyPitony e la produzione di Andrea Blanco. Ma è quello che succede fuori dal videoclip ufficiale a far esplodere i social. Sul profilo Instagram di TonyPitony circola un video che ha del surreale: i due artisti, vestiti con abiti nuziali, riproducono passo dopo passo la coreografia di Per sempre sì di Sal Da Vinci, quel classico napoletano che da anni accompagna matrimoni e ricevimenti in tutta Italia.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - TonyPitony sposa Tommy Cash e prende in giro Sal Da Vinci: la coreografia nuziale che ha scandalizzato i social Notizie correlate Leggi anche: TonyPitony sposa Tommy Cash, al matrimonio parte la coreografia di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci col dito medio – IL VIDEO Sal Da Vinci ha fatto un tutorial per insegnare a tutti la coreografia di Per sempre sìSal Da Vinci spiega la coreografia di Per sempre sì, diventata virale su TikTok creata grazie anche al contributo di Marcello Sacchetta e della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'ammor, nel video del nuovo singolo TonyPitony sposa Tommy Cash con coreografia di Per sempre sì; TonyPitony sposa Tommy Cash, al matrimonio parte la coreografia di Per sempre sì di Sal Da Vinci col dito medio - IL VIDEO; Tra Tommy Cash e TonyPitony è nato L’Ammor; Tony Pitony sposa Tommy Cash in un matrimonio surreale: il tributo a Sal Da Vinci per L’ammor. TonyPitony sposa Tommy Cash, al matrimonio parte la coreografia di Per sempre sì di Sal Da Vinci col dito medio – IL VIDEOIl matrimonio che non t’aspetti. TonyPitony si sposa con Tommy Cash per il nuovo singolo L’ammor. Il brano è scritto da TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco e il video vede i due cantanti in proci ... ilfattoquotidiano.it L'ammor, nel video TonyPitony sposa Tommy Cash con la coreografia di Per sempre sìLeggi su Sky TG24 l'articolo L'ammor, nel video TonyPitony sposa Tommy Cash con la coreografia di Per sempre sì ... tg24.sky.it Un matrimonio fuori dagli schemi quello messo in scena da TonyPitony e Tommy Cash nel nuovo singolo L’ammor, scritto dallo stesso TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco L'articolo completo su #Angolotesti: https://www.angolotesti.it/notizie/tonypiton - facebook.com facebook Vi spieghiamo perché “L’ammor” di TonyPitony e Tommy Cash è un brano dadaista ed ermetico al tempo stesso. È un delirio assolutamente inutile di cui avevamo terribilmente bisogno. E se pensate che si tratti di un brano stupido, vi smentiremo x.com