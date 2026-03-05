Sal Da Vinci ha pubblicato un tutorial per mostrare passo dopo passo la coreografia di Per sempre sì, brano diventato virale su TikTok. La coreografia è stata creata con la collaborazione di Marcello Sacchetta e della ballerina Francesca Tocca. Il cantante italiano ha condiviso il video online per permettere a chiunque di imparare i movimenti del ballo.

Sal Da Vinci spiega la coreografia di Per sempre sì, diventata virale su TikTok creata grazie anche al contributo di Marcello Sacchetta e della ballerina Francesca Tocca. Il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, ha conquistato il pubblico con il suo brano Per sempre sì. Ospite del TG1, intervistato da Giorgia Cardinaletti, giornalista della testata RAI e conduttrice durante l'ultima serata dellla kermesse canora, l'artista ha cantato a cappella e mostrato la coreografia che accompagna il brano, diventata virale sui social, soprattutto su TikTok. La coreografia virale: Marcello Sacchetta e Francesca Tocca I gesti che accompagnano il brano sono stati ideati da Marcello Sacchetta, coreografo e protagonista del video ufficiale insieme alla ballerina professionista Francesca Tocca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sal Da Vinci ha fatto un tutorial per insegnare a tutti la coreografia di Per sempre sì

Sal Da Vinci al Tg1 fa il tutorial del balletto di “Per sempre sì”, poi ironizza: “Psicosi collettiva”La scaletta del Tg1 di mercoledì 4 marzo si interrompe per lasciare spazio a Sal Da Vinci con il tutorial della coreografia di "Per sempre sì": un...

VIDEO Sanremo, Sal Da Vinci conquista tutti: Del Piero e Mahmood imitano la coreografia"Per sempre sì" continua a dominare social e playlist: il ritornello e il balletto del brano di Sal Da Vinci sono ormai ovunque.

Altri aggiornamenti su Sal Da Vinci ha fatto un tutorial per....

Temi più discussi: Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; E così Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano.

Napoli e la camorra: perché Aldo Cazzullo ce l'ha con Sal Da VinciIl vicedirettore del Corriere della Sera ha replicato al lettore sottolineando che è proprio il contrario. Io amo Napoli e i napoletani, ha scritto Cazzullo, ma Sal Da Vinci è la Napoli che pensano ... virgilio.it

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: Adatta a un matrimonio della camorraAldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni ... tpi.it

Aldo Cazzullo: «Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, è per questo che non mi piace». Certe volte bisognerebbe avere l'umiltà di chiedere scusa. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com