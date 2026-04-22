Tony Effe è ossessionato dall’aspirapolvere Vuole un altro figlio maschio lo vorrebbe subito | le confessioni di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha rivelato che Tony Effe ha un’ossessione per l’aspirapolvere e desidera avere un altro figlio maschio il prima possibile. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un’intervista, dove ha parlato anche di telefonate frequenti, gelosie improvvise e di una proposta di matrimonio fatta quasi per sfida. La coppia si confronta tra momenti di intimità pubblica e situazioni più intense nella vita privata.

C’è una versione patinata dell’amore social e poi c’è quella che inciampa nella realtà: telefonate insistenti, gelosie improvvise, proposte di matrimonio lanciate quasi per sfida. Giulia De Lellis sceglie la seconda, e nel salotto confidenziale del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, mette in fila senza filtri gravidanza, convivenza e vita con Tony Effe. Con tanto di confessione che suona più come un’ammissione che come una battuta: “Ero gelosa, lo chiamavo anche 20 volte”. Dal primo incontro “per fatalità” al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla nascita della piccola Priscilla il passo è stato breve: “Nicolò dall’inizio alla fine mi è sempre stato vicino durante il parto e dopo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tony Effe e Giulia De Lellis festeggiano il primo mese di Priscilla

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giulia De Lellis parla di Tony Effe: Vorrebbe subito un altro figlio. Poi rivela la fissa del compagno: Ne è ossessionato; Giulia De Lellis: Ero gelosa di Tony Effe, lo chiamavo quasi ogni ora. Gli ho proposto di sposarci a Las Vegas; Giulia De Lellis: Non mi immagino la vita senza Tony, avere un figlio crea un legame viscerale; Giulia De Lellis: Mia figlia sui social? Sono bloccata, il web è pieno di persone disturbate, maniache e perverse. Prima ero più ingenua.

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“Lo chiamavo anche 20 volte al giorno”: Giulia De Lellis racconta la gelosia vissuta durante la gravidanza con Tony Effe. E tra ironia e proposte improvvise, spunta anche l’idea di un matrimonio a Las Vegas… - facebook.com facebook