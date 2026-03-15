Giulia De Lellis e Tony Effe sono al centro di voci di crisi, con la coppia che sembra attraversare un momento difficile. Non è la prima volta che si parla di problemi tra loro, nonostante siano genitori della piccola Priscilla. Fonti vicine riferiscono che Giulia vorrebbe il matrimonio, mentre il rapper sembra mantenere un atteggiamento più riservato. La loro relazione continua a essere sotto osservazione.

Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero attraversando un momento di crisi: non è la prima volta che si parla di una rottura per la coppia, che a quanto pare non starebbe passando un bel periodo a livello sentimentale, nonostante la nascita della loro bambina Priscilla. A determinare questa lontananza pare che ci sia una differenza di vedute sul matrimonio. I motivi dietro la crisi di Giulia De Lellis e Tony Effe: l’indiscrezione. Lo scorso ottobre Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati per la prima volta genitori, accogliendo la loro piccola Priscilla. Uno splendido traguardo per la coppia, che da allora però è diventata protagonista di gossip e pettegolezzi, che li vogliono in crisi già da tempo e che manterrebbero in piedi la relazione solo per facciata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis e Tony Effe (ancora) in crisi: “Lei vorrebbe il matrimonio”

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