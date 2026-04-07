Una serie di email minacciose sono state inviate a un rappresentante istituzionale, con frasi che invitano alla violenza e alla rappresaglia. In una comunicazione, si afferma che i “traditori del Paese” devono essere fucilati e messaggi simili sono stati denunciati alle autorità competenti. Le email sono state inviate da un mittente che si riferisce a sé stesso come “leone da tastiera”.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”: sono alcuni passaggi di una mail di minacce indirizzata al capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della cultura. Sangiuliano rende noto di aver provveduto immediatamente a formalizzare denuncia all’Arma dei Carabinieri mettendo spontaneamente a disposizione gli strumenti informatici. “Non conosco l’origine della mail – spiega il capogruppo – può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mail di minacce a Sangiuliano: “Leoni da tastiera, ho denunciato ai carabinieri”

"Non credete che finirà bene per voi", minacce via mail a Gennaro SangiulianoL'ex ministro e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Campania ha sporto denuncia e messo i propri devices a disposizione dei...

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Napoli, mail con minacce a Sangiuliano: «Il clima politico è degenerato, ho denunciato»Mail di minacce a Gennaro Sangiuliano. A denunciare il fatto lo stesso ex ministro della Cultura e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel ... msn.com

buongiorno, sulla mail istituzionale ho ricevuto questo messaggio: si tratta di phishing - facebook.com facebook

Attenzione ai tentativi di #phishing! Circolano e-mail truffa ai danni di Agenzia delle entrate- Riscossione per raccogliere dati bancari sensibili dei contribuenti. Non cliccate sui link e cestinate subito. Qui le info per difendersi bit.ly/4uN0SdO x.com