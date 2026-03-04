Can Yaman risponde alle critiche dei cosiddetti “leoni da tastiera”, che lo accusano di usare bombette, siringhe e di avere gambe allenate male. Il suo preparatore atletico, Edoardo Novelli, ha affermato che l’attore è arrivato sul set con una solida base atletica e seguendo un percorso di allenamento personalizzato, come dimostra il suo fisico.

Il suo preparatore atletico per il ruolo di Sandokan, Edoardo Novelli, a proposito della sua forma fisica aveva raccontato al Messaggero: "È arrivato con una base di atletica importante, era seguito da un personal trainer e il suo fisico lo dimostra. Se non lavori per davvero, quel fisico non ti viene. A livello percettivo era una spugna, gli spiegavi una cosa e la rifaceva uguale". Stiamo parlando di Can Yaman che, reduce dal Festival di Sanremo, dopo è stato co-conduttore, ha voluto rispondere sui social a chi lo taccia di usare scorciatoie per mantenersi in forma: "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman? Usa delle bombette, fa delle...

"Uso bombette, faccio delle siringhe, ho le gambe allenate male e bla bla bla? Così commentano dei brutti mezzi ometti invidiosi": Can Yaman contro i leoni da tastiera

