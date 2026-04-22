Un tabaccaio di Milano ha perso i soldi riscossi al lotto, che invece avrebbe dovuto versare. L’uomo ha ammesso di averli spesi nel gioco, dichiarando di essere malato e di aver ceduto alla dipendenza. La ricevitoria è stata tolta di mano all’esercente, che ha spiegato di aver agito senza intenzioni illecite, ma per il suo problema di dipendenza. La vicenda si è svolta nelle ultime settimane, con l’intervento delle autorità di controllo.

Milano, 22 aprile 2026 - Quei soldi non se li è intascati. Li ha buttati nel gioco. Spinto da quel demone ingestibile che abbassa completamente le difese e ti costringe a spendere tutto quello che hai. Andrea (nome di fantasia), però, non è uno di quelli che si presentano quotidianamente in tabaccheria per tentare il colpo al gratta-e-vinci o per sbancare una macchinetta. Andrea la gestiva una tabaccheria-ricevitoria a Milano. E da titolare era tenuto per legge a versare “il giovedì di ogni settimana contabile successiva all’estrazione del sabato i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell’aggio spettante ( pari all’8%, ndr ), sulla base delle risultanze dell’estratto conto della settimana stessa”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tolta la ricevitoria al tabaccaio ludopatico che non versa i soldi del lotto: “Persi al gioco, ero malato”

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