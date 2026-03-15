Ivana Spagna ha raccontato di giocare spesso al Lotto, aggiungendo che i soldi non bastano mai. Ha ricordato il 1998, durante il Festival di Sanremo, come il momento più difficile della sua carriera, quando ha pianto per le parole di Raimondo Vianello. Nel 2024, il remix di “Easy Lady” realizzato da DJ Nuzzle, intitolato “T’amo t’amo t’amo”, è diventato virale.

Nel 2024 “Easy Lady” di Ivana Spagna è diventata virale grazie a un remix ideato dal dj Nuzzle e ribattezzato “T’amo t’amo t’amo”. Quel brano del 1987 ha rappresentato la svolta per la cantante veneta, che intervistata da Repubblica dice di rivedersi nella canzone e di non sentirsene affatto ostaggio: “Ma per favore, odio chi dice di sentirsi prigioniero, c’è da esser grati. Comunque sì, è sincera come me. Per questo, tra l’altro, credo che il pubblico mi voglia bene: anche quando mi sono rifatta, ha apprezzato la sincerità con cui l’ho fatto”. “In gara a Sanremo? Non mi interessa più”. Spagna ripercorre alti e bassi della propria carriera.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gioco sempre al Lotto, i soldi non bastano mai. Sanremo 1998 il momento più duro, ho pianto per quello che mi ha detto Raimondo Vianello”: le confessioni di Ivana Spagna

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