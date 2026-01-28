Gestore di una ricevitoria incassa 505mila euro del Lotto ma non li versa allo Stato | condannato

La Corte di Cassazione ha condannato un gestore di una ricevitoria di Milano per peculato. L’uomo aveva incassato oltre 500mila euro del Lotto, ma non li aveva versati allo Stato. La decisione arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce il suo comportamento illecito.

La Corte di Cassazione ha condannato per peculato il gestore di una ricevitoria della provincia di Milano che ha intascato oltre 500mila euro senza versarli all'Erario.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Recevitoria Incassa 505mila euro del Lotto invece di versarli allo Stato: il gestore della ricevitoria condannato per peculato La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. Milano, s’era intascato 505mila euro dalle giocate del Lotto invece di versarli allo Stato: gestore di una ricevitoria condannato per peculato La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Recevitoria Argomenti discussi: Incassò oltre 505mila euro del Lotto senza versarli: condanna definitiva per il gestore di una ricevitoria; Incassò oltre 505mila euro del Lotto senza versarli: condanna definitiva per il gestore di una ricevitoria; Oltre 500 mila euro mai versati allo Stato: condannato il gestore di un banco Lotto; Peculato concessionario lotto: la sentenza Cassazione. Gestore di una ricevitoria incassa 505mila euro del Lotto, ma non li versa allo Stato: condannatoLa Corte di Cassazione ha condannato per peculato il gestore di una ricevitoria della provincia di Milano che ha intascato oltre 500mila euro senza versarli ... fanpage.it Milano, s’era intascato 505mila euro dalle giocate del Lotto invece di versarli allo Stato: gestore di una ricevitoria condannato per peculatoSul titolare di una ricevitoria del Milanese arriva la condanna definitiva della Corte di Cassazione. Per gli ermellini il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione, quindi al fisco ... msn.com Incassa oltre mezzo milione di euro del Lotto senza versarli: il gestore della ricevitoria condannato facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.