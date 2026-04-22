Negli ultimi giorni, sul territorio si sono intensificate le segnalazioni riguardanti tentativi di truffe telefoniche rivolte a persone anziane. Recentemente, un episodio di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato, portando alla mancata realizzazione della truffa. Nel frattempo, il sindaco ha pubblicato un video in cui invita la cittadinanza a prestare attenzione a queste forme di raggiro.

Negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni di nuovi tentativi di truffe telefoniche sul territorio. È importante riconoscerle in tempo e sapere come comportarsi, anche per proteggere le persone più fragili. A dare l’allarme è il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, raccomandando di fare attenzione. Una tolentinate ad esempio ieri ha ricevuto una chiamata anonima: qualcuno le ha detto che il figlio aveva investito una bambina, ma lei non è caduta nella trappola. Come spiega anche il sindaco nel video pubblicato su Facebook, la tecnica del finto maresciallo è sempre la stessa: un malvivente chiama a casa del malcapitato o della malcapitata...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, fallisce la truffa ai danni di una anziana. Ma il sindaco mette in guardia con un video

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