Truffa ai danni di una donna anziana | minorenne condannato

Il Tribunale per minorenni di Bologna ha condannato un ragazzo minorenne per aver tentato di truffare una donna anziana. La vicenda è stata giudicata in prima istanza, e il giudice ha deciso che il ragazzo è colpevole. La donna, che ha subito l’inganno, si era rivolta alle forze dell’ordine. Ora il minorenne dovrà affrontare le conseguenze della sua azione.

Il Tribunale per minorenni di Bologna ha giudicato colpevole, in primo grado, un ragazzo minorenne imputato di aver tentato di truffare una donna anziana. I fatti risalgono allo scorso agosto. Come scrive la questura di Bologna in una nota, il minore in questione si trovava insieme a un complice.

