Truffa ai danni di una persona anziana e resistenza a pubblico ufficiale | arrestate due persone

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato questa mattina due uomini del Napoletano dopo averli scoperti a truffare un’anziana residente in città, tentando di farsi consegnare denaro con una falsa promessa di assistenza sanitaria. I due, che avevano tentato di scappare quando sono stati fermati, hanno opposto resistenza ai poliziotti, che sono riusciti a bloccarli e a portarli in commissariato. La truffa, avvenuta ieri pomeriggio, si è conclusa con il sequestro di alcuni oggetti usati per ingannare la vittima, tra cui una falsa tessera sanitaria.

