In un’epoca dominata dalla tecnologia, si osserva come la capacità di mantenere l’attenzione su un’attività si riduca a circa 47 secondi. Questa tendenza riflette le caratteristiche della società delle piattaforme digitali, che influisce sulla struttura mentale e frammenta le pause di concentrazione. La crescente presenza di dispositivi e contenuti immediati contribuisce a ridurre il tempo dedicato a un’unica attività prima di passare a qualcos’altro.

Questo articolo sulla soglia di attenzione è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Gloria Mark, che studia l’attenzione all’Università della California, misura da vent’anni quanto riusciamo a restare su uno schermo prima di guardare altrove. Nel 2004 erano due minuti e mezzo, mentre oggi sono 47 secondi. Non serve che qualcuno ci interrompa, ma siamo noi da soli che mentre stiamo leggendo la pagina di un libro ci fermiamo per guardare qualcos’altro, come se avessimo ricevuto una notifica e non potessimo perdercela. La ricercatrice olandese José van Dijck definisce con «platform society» la condizione in cui le piattaforme digitali sono diventate il luogo in cui viviamo, lavoriamo, ci incontriamo, ci innamoriamo, leggiamo, compriamo, ci informiamo e passiamo il tempo libero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon: «Come mai non riusciamo a dedicare più di 47 secondi a un'attività prima che cali la soglia di attenzione?»

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