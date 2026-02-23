Per alzare la soglia dell’attenzione prima che sia tardi

Le attività di spionaggio e sabotaggio, come attacchi informatici e campagne di disinformazione, sono state messe in atto da attori ostili per destabilizzare le democrazie. Questi soggetti sfruttano le vulnerabilità delle società aperte e le infrastrutture critiche, penetrando anche nelle università e nei centri di ricerca. La crescente frequenza di queste azioni mette in discussione la sicurezza delle istituzioni e richiede una risposta immediata. La questione rimane urgente e da approfondire.

Che cos’hanno in comune ingerenze politiche, attacchi informatici, campagne di disinformazione, sabotaggi di infrastrutture critiche, coercizione economica, penetrazione nelle università e nei centri di ricerca? Sono strumenti usati da attori statali ostili per destabilizzare le democrazie liberali, sfruttando l’apertura delle stesse società che intendono indebolire. Sono minacce ibride, la cui esistenza — troppo spesso negata — è diventata palese nel contesto emerso dopo la pandemia da Covid-19, l’aggressione russa su larga scala contro l’Ucraina e le nuove turbolenze geopolitiche. È una svolta che dimostra come oggi nessuno possa considerarsi estraneo alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Milan, Bartesaghi: “Il Sassuolo ha esterni offensivi bravi: ci farà alzare la soglia dell’attenzione”Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha analizzato in vista della sfida contro il Sassuolo, sottolineando la qualità degli esterni offensivi degli avversari.

Trump a Cuba:intesa prima che sia tardiIl presidente Trump ha nuovamente rivolto minacce a Cuba, evidenziando come il paese abbia beneficiato per anni di sostegno economico dal Venezuela, principalmente attraverso petrolio e finanziamenti.

Come migliorare la concentrazione durante lo studio #università #concentrazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nasce Strategikon | Per alzare la soglia dell’attenzione, prima che sia tardi; Case popolari a Milano, l'offerta cresce: il Comune e l'Aler assegneranno 2.321 alloggi. Aumentano quelli destinati ai più poveri; Eccellenza TAA. Trasferta del St Georgen a Termeno; Foggia. Aggressioni a scuola, non è solo controllo: il nodo è educativo (e culturale).

La nuova testata de Linkiesta racconterà il contesto in cui siamo immersi, dove nessuno può considerarsi estraneo alla sicurezza nazionaleLa nuova testata de Linkiesta racconterà il contesto in cui siamo immersi, dove nessuno può considerarsi estraneo alla sicurezza nazionale ... linkiesta.it

Alzare la soglia etica servizio a tutta la societàIl 21 marzo è stato presentato a Roma, dall’Associazione Scienza & Vita, dal Forum delle famiglie a da Retinopera, un importante Manifesto etico dal titolo 'Liberi per Vivere'. Si tratta di una ... avvenire.it

Buongiorno..si è parlato tanto di Prestazione Universale Anziani con determinati requisiti ma pochissimi hanno potuto fare domanda visto che la soglia isee è di 6000 euro. Nella nuova legge di bilancio hanno proposto di alzare soglia isee a 12000 euro...ma - facebook.com facebook