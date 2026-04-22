Tivusat a maggio su Museum l’arte nella qualità del 4K

A maggio, sulla piattaforma satellitare gratuita Tivusat, sarà disponibile un nuovo contenuto dedicato all'arte. La trasmissione sarà visibile sul canale Museum e offrirà un’esperienza visiva in qualità 4K. La programmazione si concentra su opere e esposizioni di musei italiani e internazionali, con immagini dettagliate e nitide. La messa in onda si inserisce nel palinsesto di maggio senza ulteriori dettagli su orari o contenuti specifici.

ROMA (ITALPRESS) – A maggio, sulla piattaforma satellitare gratuita Tivusat, le telecamere di Museum (canale 220) entrano alla Tate Britain a Londra per ammirare le opere di William Turner, artista dallo stile personalissimo e dalle atmosfere dei quadri cosi vicine alla perfezione da essere chiamato il “pittore della luce”. A Parigi, al Centre Pompidou, il movimento dadaista è raccontato attraverso le opere di Francis Picabia. Pittore provocatorio e grande sperimentatore, il maestro francese di origini spagnole regala capolavori equamente distribuiti tra una pittura a tratti realistica, a tratti astratta. Non meno interessanti sono le tappe della produzione di Paul Gauguin, protagonista della sezione Within the frame, uno degli artisti francesi più esotici che divise la sua attività tra Bretagna e Polinesia.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sanremo 2026, Rai 1 diventa UHD con Rai 4K su Digitale Terrestre (101) e TivùSat (210)Sanremo 2026 debutta in Ultra HD su Rai 4K al canale 101 DTT immagini 4 volte più nitide, audio Dolby Atmos e palinsesto completo Rai 1 Per... Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)Informazione, emozioni e storie che ci appartengono : tutto quello che ami di Rai 1, finalmente nella qualità che merita . Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Maggio apre con ‘Klinghoffer’ di Adams: regia di Guadagnino, in tv su Rai5; Su tivùsat un viaggio in 4K nelle città della street art; Prova a non ridere!: dal 18 maggio la prima serie tv animata di Pera Toons; Le serie tv e i film Prime Video più attesi di maggio 2026. Tivusat, a maggio su Museum l'arte nella qualità del 4KROMA - A maggio, sulla piattaforma satellitare gratuita Tivusat, le telecamere di Museum (canale 220) entrano alla Tate Britain a Londra per ammirare le opere di William Turner, artista dallo stile ... laprovinciacr.it Su tivùsat un viaggio in 4K nelle città della street artROMA (ITALPRESS) – Graffiti World è il programma che il primo maggio Museum (canale 220 di tivùsat) dedica all’arte urbana contemporanea ... iltempo.it DALLE 15 SUL CANALE TV8 del DT e TIVUSAT - facebook.com facebook