Tivù Verità | Claudio Borghi Lega | L' Ue bara contro l' Italia

Durante un intervento in un programma televisivo, il senatore Claudio Borghi, membro della Lega, ha affermato che l’Unione Europea agisce in modo scorretto nei confronti dell’Italia. Giorgio Gandola ha condotto l’intervista, durante la quale Borghi ha commentato la situazione politica e le politiche europee che, secondo lui, penalizzano il Paese. La conversazione si è focalizzata sulla percezione di ingiustizie e pratiche sleali da parte delle istituzioni europee.

Giorgio Gandola ospita il senatore Claudio Borghi (Lega) per un’analisi senza filtri sulla tempesta che minaccia l’Italia. Tra venti di guerra, crisi energetica e la rigidità glaciale di Ursula von der Leyen, il quadro che emerge è quello di un'Europa a due velocità che gioca con le carte segnate e in cui il nostro Paese è tenuto volutamente in svantaggio. Intanto a Trump non basta più attaccare l'Iran: ora se la prende pure con papa Leone XIV. Donald Trump, Peter Thiel, Intelligenza artificiale e Anticristo sono tutti aspetti di una verità più ampia: l'Occidente è in preda al delirio transumanista ed è assediato da forze blasfeme e demoniache.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Claudio Borghi (Lega): «L'Ue bara contro l'Italia» Notizie correlate Tivù Verità | Claudio Borghi (Lega): «Svelata la truffa Ue»Giorgio Gandola ospita il senatore Claudio Borghi (Lega) per un’analisi senza filtri sulla tempesta che minaccia l’Italia. Tivù Verità | Kiro, cugino di Aba: «Pugno duro contro i maranza»Kiro Attia, cugino di Aba, parla con onestà e lucidità dell’omicidio del ragazzo, dell’integrazione e della violenza tra i giovani.